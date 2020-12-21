Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Бывший нападающий «Детройта» Андреас Атанасиу ведет поиски новой команды.

Согласно информации портала The Fourth Period, его агент Даррен Феррис находится в контакте с представителями сразу нескольких клубов НХЛ.

Хоккеист примет решение о своей дальнейшей судьбе в лиге в ближайшее время.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 55 матчей в регулярном чемпионате, выступая за «Детройт» и «Эдмонтон», и набрал 26 (11+15) очков.

Напомним, что старт нового сезона НХЛ назначен на 13 января.