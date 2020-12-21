Вашингтон, 21 декабря 2020, 21:47 — REGNUM Бывший нападающий «Детройта» Андреас Атанасиу ведет поиски новой команды.
Согласно информации портала The Fourth Period, его агент Даррен Феррис находится в контакте с представителями сразу нескольких клубов НХЛ.
Хоккеист примет решение о своей дальнейшей судьбе в лиге в ближайшее время.
В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 55 матчей в регулярном чемпионате, выступая за «Детройт» и «Эдмонтон», и набрал 26 (11+15) очков.
Напомним, что старт нового сезона НХЛ назначен на 13 января.