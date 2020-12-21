Ливерпуль, Великобритания, , 21:25 — REGNUM «Эвертон» хочет сохранить в своем составе защитника Люка Диня, заключив с ним новое долгосрочное соглашение.

Согласно информации The Times, мерсисайдский клуб рассчитывает таким образом снизить интерес «Манчестер Сити», который ищет замену Менди на позиции левого флангового защитника, к французскому игроку. Соглашение 27-летнего Диня с «Эвертон» рассчитано еще на два года.

«Эвертон» находится на пути к званию топ-клуба. Этим сейчас занимаются селекционеры клуба, их главной задачей является лишить мерсисайдскую команду приевшегося звания промежуточного шага перед переходом в топ-клуб.