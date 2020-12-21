Бергамо, Италия, , 20:52 — REGNUM Аргентинский хавбек итальянской «Аталанты» Алехандро Гомес интересен европейским грандом и может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, услуги игрока привлекают «Милан», «Интер», «Рому» и «ПСЖ». Несмотря на свои игровые показатели и то, сколько аргентинец сделал для «Аталанты», итальянский клуб рассчитывает выручить от продажи хотя бы 10 миллионов евро, но сам игрок хочет покинуть команду бесплатно.

Напомним, что у игрока испортилось отношение с тренерским штабом команды из-за конфликта с нынешним главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.