Манчестер, Великобритания, , 20:35 — REGNUM Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф подвел итоги матча 14-го тура АПЛ с «Лидс» и рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться, чтобы завершить этот матч. Победу одержал «МЮ» со счетом 6:2.

«Было трудно. За последние пару месяцев я много мучился со своей спиной, так что было важно правильно пройти лечение и восстановление.

А в матче против «Шеффилда» я вновь получил нехороший удар по колену. Перед «Лидсом» ситуация была 50 на 50, но я смог выйти на поле и сыграть, хоть я и чувствовал боль. Я просто хочу помогать команде. Мне было непросто, но я сумел сыграть через боль.

Сейчас время от игры к игре пролетает незаметно, так что нужно правильно восстанавливаться и хорошо готовиться к матчам. Я думаю, что глубина нашего состава тоже очень важна перед этим периодом.

Но, как я уже сказал, мы хотим брать трофеи и, конечно, побеждать при каждой возможности и совершенствоваться», — приводит слова шведского защитника портал ESPN.