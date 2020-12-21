Париж, , 20:02 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» намерено перехватить 26-летнего нападающего «Лиона» и национальной сборной Нидерландов Мемфиса Депая у «Барселоны», сообщает испанская газета Mundo Deportivo. Портал transfermarkt оценивает Депая в 45 миллионов евро.

Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до середины 2021 года.

В текущем сезоне Депай сыграл в 16-ти матчах французской Лиги 1, в которых отметился 8-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами.

В январе 2017 года «Лион» подписал Депая из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро.