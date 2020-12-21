Варшава, , 16:06 — REGNUM Журналисты портала Italianwatchspotter, работа которого посвящена определению марок наручных часов у звезд и медийных персон, выяснили, сколько стоят часы известного польского футболиста Роберта Левандовского, когда он был удостоен награды лучшего игрока 2020 года.

Так, на церемонии награждения у игрока мюнхенской Баварии и сборной Польши были часы Audemars Piguet (Швейцария) модели Royal Oak Tourbillon Extra-Thin со сливовым циферблатом. Модель часов появилась на рынке в 2018 году. Стекло на часах сапфировое, ремешок и корпус выполнены из стали. Стоимость такой модели наручных часов составляет 124 080 швейцарских франков (чуть больше 140 тысяч долларов США).

Футболист провел выдающийся сезон 2019/2020, а также продемонстрировал хорошие показатели в первой половине текущего сезона (2020/2021). В текущем году Левандовский, кроме награды лучшего игрока 2020 года по версии ФИФА и УЕФА, также был признан лучшим игроком года по версии популярного спортивного портала goal.com.