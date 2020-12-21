Барселона, Испания, , 15:54 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что готов остаться в клубе. Об этом 21 декабря сообщает AS.

«Это правда, что у меня было очень плохое лето. Но сегодня я в порядке и чувствую, что хочу серьёзно бороться на всех фронтах», — сказал Месси.

Он отметил, что клуб переживают трудные времена, поэтому нужно продолжать борьбу и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов.

Напомним, летом Месси хотел покинуть «Барселону», но потом согласился доработать контракт, срок которого истекает в 2021 году. В текущем сезоне Примеры он сыграл 13 матчей, в которых забил шесть голов.

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