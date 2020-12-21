Бергамо, Италия, , 15:41 — REGNUM «Аталанта» не готова бесплатно отпустить нападающего и капитана команды Алехандро Гомеса. Об этом 21 декабря сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Отмечается, что если 32-летний аргентинский форвард захочет зимой уйти в «Ювентус», «Интер» или «Милан», то «Аталанта» потребует за него компенсацию в размере не менее €10 млн.

Ранее стало известно, что Гомес испортил отношения с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.