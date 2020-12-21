Париж, , 15:13 — REGNUM Защитник французского ПСЖ Преснел Кимпембе пропустит три недели из-за травмы. Об этом 21 декабря сообщает L’Equipe.

Кимпембе получил травму в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (0:0). У него выявлено повреждение правого бедра.

Отмечается, что в ближайшее время его обследуют. Врачи предполагают, что 25-летний защитник пропустит около трёх недель.

ПСЖ идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая одно очко «Лиллю» и «Лиону».