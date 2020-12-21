Москва, , 14:37 — REGNUM Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионат России из-за конфликта, произошедшего после матча с «Сочи». Об этом 21 декабря сообщает «Чемпионат».

Доменико Тедеско Артур Стабулниекс

Помимо дисквалификации, Тедеско наказан штрафом в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин также оштрафован на 50 тыс. рублей, а полузащитник клуба Жоазиньо признан невиновным.

Напомним, после матча 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак» произошла потасовка с участием представителей обеих команд, в том числе Тедеско.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия РФС не нашла судейских ошибок в матче «Сочи» — «Спартак»