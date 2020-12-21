Москва, , 14:02 — REGNUM В матче открытия «Лиги звёзд спорта» по CS: GO сошлись команды гребцов и баскетболистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря сообщают в пресс-службе ФКС Москвы.

За команду баскетболистов SU: LE выступали: Дмитрий Головин, Евгений Фидий, Руслан Абдулбасиров, Максим Кривошеев, Иван Фещенко и Александр Николаев (запасной). Сборную гребцов Natus Rowers, в свою очередь, представляли: Григорий Щулепов, Влад Сенютин, Иван Баландин, Артем Юрьев, Данил Бурляй и Анатолий Горбушкин (запасной).

Матч шёл в стандартном режиме «пять на пять» до 16 победных раундов на одной карте. При счете 15:15 были бы запущены еще шесть дополнительных раундов для определения победителя. В итоге игра завершилась со счетом 16:14 в пользу баскетболистов.

Следующие матчи между командами академической гребли и баскетбола пройдут в январе 2021 года. Даты игр и имена соперников пока неизвестны.

Напомним, «Лига звёзд спорта» — это соревнования по игре CS: GO, организованные в рамках онлайн-проекта «Московский киберспорт». Они проходят с 20 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года.

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