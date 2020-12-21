Москва, , 13:17 — REGNUM Тренеры сборной России по скелетону определились с составом команды на чемпионат Европы. Об этом 21 декабря сообщил старший тренер сборной Денис Алимов.

В состав сборной России по скелетону на чемпионат Европы вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алена Фролова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Даниил Романов.

«У нас уже есть понимание, кто выступит в Винтерберге. Изменения в составе возможны только в случае, если у кого-то из спортсменов будут проблемы со здоровьем», — цитирует Алимова ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет 8 января в немецком Винтерберге.