Нур-Султан, , 12:58 — REGNUM В Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больнице в городе Есик установили первый «беби-бокс», сообщили 21 декабря в управлении здравоохранения Алма-Атинской области Казахстана.

«Беби-бокс» установлен в рамках проекта «Колыбель надежды». Инициаторами этого проекта стали «Лига женщин творческой инициативы», фонд Alem Asar и инициативная группа Aspan Space.

Организаторы считают, что «беби-бокс» поможет спасти жизнь ребенку. В сообщении указывается на ряд резонансных случаев, когда новорожденных детей оставляют на улице.

Отметим, российские эксперты указывают на отсутствие связи между установкой «беби-боксов» и ростом числа преступлений по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Отмечается ряд недостатков анонимных пунктов приема. В частности, наблюдается рост числа подкидышей при установке подобных анонимных пунктов приема.

В качестве альтернативной меры предлагается введение дополнительных профилактических мер для работы с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

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