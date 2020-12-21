Москва, , 12:29 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает проводить тестирование на допинг после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«РУСАДА пока не приостанавливало допинг-тестирование и выдачу терапевтических исключений», — сказала руководитель пресс-службы РУСАДА Мария Маркова.

Она отметила, что агентству предстоит обсудить все последствия решения CAS во взаимодействии со Всемирным антидопинговым агентством (WADА).

Сейчас в решении CAS не прописана возможность продолжения или запрета тестирования. Но там отмечено, что вопросы должны решаться при взаимодействии сторон.

Напомним, 17 декабря CAS принял сторону WADA и лишил РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам на два года запрещено принимать участие в крупных международных турнирах под флагом и гимном России.