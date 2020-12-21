Москва, , 11:53 — REGNUM Фигурист Дмитрий Алиев не примет участия в чемпионате России, который пройдёт в Челябинске 24−27 декабря. Об этом 21 декабря сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Алиев не выступит на чемпионате России, соревновательные нагрузки врачи ему пока не разрешают», — сказал Горшков.

Ранее Алиев из-за заражения коронавирусом не принимал участия в пятом этапе Кубка России, который прошёл с 5 по 8 декабря в Москве.

Алиев является чемпионом Европы, серебряным призёром европейского первенства, а также чемпионом России.

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