Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Президент Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс и представители Международного олимпийского комитета (МОК) отвергли критику решения по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 21 декабря пишет Wall Street Journal.

Ранее глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил, что CAS и МОК якобы хотят «задобрить» Россию из-за того, что она вкладывает значительные деньги в проведение Олимпийских игр.

Коутс, в свою очередь, заявил, что слова Тайгарта не выдерживают критики и не имеют никакого отношения к решению CAS. Кроме того, Коутс отверг обвинения о наличии конфликта интересов, т.к. он одновременно является президентом CAS и вице-президентом МОК.

Также издание приводит слова представителя МОК: «Мы бы рекомендовали Тайгарту проверить факты прежде, чем приступать к очередной политической миссии». Он добавил, что российские компании не входят в число крупнейших спонсоров МОК.

Напомним, 17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с РУСАДА. Российские спортсмены на два года отстранены от участия в чемпионатах мира, а также в Олимпийских и Параолимпийских играх.

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