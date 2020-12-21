Москва, , 10:39 — REGNUM Вратарь сборной России по футболу Маринато Гильерме был заменён в матче со сборной Сербии не из-за пропущенных голов. Об этом 21 декабря заявил тренер вратарей российской команды Гинтарас Стауче.

«Мы поменяли вратаря не из-за пропущенных им четырёх голов. Надо чётче руководить обороной. И надо видеть, какие зоны закрывать, кому подсказывать», — цитирует Стауче ТАСС.

По его словам, в матче с Сербией было видно, что Гильерме не владел ситуацией, и «поэтому надо было ему помочь».

Напомним, сборная России проиграла сборной Сербии со счётом 0:5 и не смогла выйти в высший дивизион Лиги наций. Гильерме был заменён в перерыве при счёте 0:4.