Белград, , 10:34 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым игроком в истории, который провёл 300 недель в ранге первой ракетки мира. Об этом 21 декабря сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В настоящее время лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер, на счету которого 310 недель на первом месте рейтинга. Если Джокович сможет сохранить свою позицию, то 8 марта 2021 года опередит Федерера.

Также в пятёрку лидеров входят Пит Сампрас (286), Иван Лендл (270) и Джимми Коннорс (268).