Вашингтон, , 10:08 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) новый сезон регулярного чемпионата начнётся 13 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что 3 января команды начнут официальные тренировочные сборы. Предсезонных матчей не будет.

Матчи регулярного чемпионата пройдут с 13 января по 8 мая. Команды сыграют по 56 игр вместо 82. В плей-офф выйдут 16 клубов, Кубок Стэнли будет проведён в традиционном формате.

При этом в связи с закрытием границы между Канадой и США составы дивизионов были изменены. Теперь матчи будут проходить в рамках Северного, Западного, Центрального и Восточного дивизионов. Для минимизации количества поездок введён режим внутридивизионных матчей.

Состав дивизионов выглядит следующим образом: