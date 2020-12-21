Вашингтон, 21 декабря 2020, 10:08 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) новый сезон регулярного чемпионата начнётся 13 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба лиги.
Отмечается, что 3 января команды начнут официальные тренировочные сборы. Предсезонных матчей не будет.
Матчи регулярного чемпионата пройдут с 13 января по 8 мая. Команды сыграют по 56 игр вместо 82. В плей-офф выйдут 16 клубов, Кубок Стэнли будет проведён в традиционном формате.
При этом в связи с закрытием границы между Канадой и США составы дивизионов были изменены. Теперь матчи будут проходить в рамках Северного, Западного, Центрального и Восточного дивизионов. Для минимизации количества поездок введён режим внутридивизионных матчей.
Состав дивизионов выглядит следующим образом:
- Северный: «Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег».
- Западный: «Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сент-Луис», «Сан-Хосе», «Вегас».
- Центральный: «Флорида», «Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Нэшвилл», «Тампа».
- Восточный: «Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон».