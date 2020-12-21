Лондон, , 09:20 — REGNUM В лондонском «Арсенале» произошёл конфликт между игроками из-за главного тренера Микеля Артеты. Об этом 21 декабря сообщает Daily Mail.

По информации издания, раздевалка команды разделилась на два лагеря. Большинство футболистов поддерживает Артету, но есть и те, кто недоволен его работой.

Отмечается, что руководство «Арсенала» готово поддержать Артету и планирует выделить средства в зимнее трансферное окно на усиление состава команды.

В настоящее время «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В 14 матчах команда набрала 14 очков.