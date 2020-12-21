Сассуоло, Италия, , 08:54 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Сассуоло» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Милана» голы забили нападающий Рафаэл Леау (51) и полузащитник Алексис Салемакерс (71). У «Сассуоло» отличился форвард Доменико Берарди (89).

На сегодняшний день «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 31 очко. «Сассуоло» идёт на шестом месте с 23 очками.

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