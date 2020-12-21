Милан, Италия, , 08:47 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Специей» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Интера» голы забили полузащитник Ашраф Хакими (51) и нападающий Ромелу Лукаку (71). У «Специи» отличился форвард Роберто Пикколи.

На сегодняшний день «Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, в активе команды 30 очков. «Специя» идёт на 17-м месте с 11 очками.

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