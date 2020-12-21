Вест Бромвич, , 08:24 — REGNUM «Астон Вилла» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Астон Виллы» дубль оформил полузащитник Анвар Эль-Гази (5, 88). Ещё один гол забил форвард Бертран Траоре (84).

На сегодняшний день «Астон Вилла» занимает девятое место в чемпионате Англии, в активе команды 22 очка после 12 матчей. «Вест Бромвич» идёт на 19-м месте с семью очками.

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