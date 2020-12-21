Лондон, , 08:19 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лестера» Джейми Варди, реализовав пенальти. На 59-й минуте защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд срезал мяч в свои ворота.

На сегодняшний день «Лестер» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 27 очков после 14 матчей. «Тоттенхэм» идёт на пятом месте с 25 очками.

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