Манчестер, Великобритания, , 08:14 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 6:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Юнайтед» по дублю оформили полузащитники Скотт Мактоминай (2, 3) и Бруну Фернандеш (20, 70). Ещё по голу забили защитник Виктор Линделёф (37) и хавбек Дэниэл Джеймс (66).

В составе «Лидса» точными ударами отметились защитники Лиам Купер (41) и Стюарт Даллас (73).

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в чемпионате Англии, в активе команды 26 очков после 13 матчей. «Лидс» идёт на 14-м месте с 17 очками.

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