Рим, , 15:50 — REGNUM Римский футбольный клуб «Рома» может пополниться защитником команды «Даллас» Брайаном Рейнолдсом. Об этом 20 декабря сообщает официальный сайт североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Уточняется, что римская команда предложила руководству «Далласа» за 19-летнего футболиста $9,2 млн (около €7,5 млн). При этом отмечается, что теперь для того, чтобы закончить сделку руководству «Ромы» необходимо договориться с самим игроком.

Отметим, в текущем сезоне Брайан Рейнолдс сыграл в MLS 19 матчей и отметился в них четырьмя голевыми пасами. Его текущий контракт рассчитан до конца 2024 года.