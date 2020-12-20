Лондон, , 15:29 — REGNUM Поединок с участием британских боксеров Энтони Джошуа, являющегося чемпионом мира в супертяжелом весе и Тайсона Фьюри, который является экс-чемпионом мира в этой же весовой категории, может состояться уже в мае 2021 года. Об этом 20 декабря сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в соцсети Twitter.

«Фьюри и Джошуа устно обговорили условия контракта на бой за звание чемпиона в супертяжелом весе в мае-июне», — говорится в сообщении источника.

Также он добавил, что сторонам осталось обговорить такие мелкие детали, как, кто из спортсменов выйдет последним на ринг и т.п.

Отметим, 12 декабря 31-летний Энтони Джошуа нокаутировал представителя Болгарии Кубрата Пулева и этой победой защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксёрской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO). В настоящее время в активе боксера 24 победы (22 — нокаутом) и одно поражение. В активе ни разу непобежденного 32-летнего Тайсона Фьюри 30 побед и одна ничья.