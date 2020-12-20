Лион, Франция, , 14:40 — REGNUM Футбольный клуб «Дион» готов продать своего нидерландского форварда Мемфиса Депая. Об этом 20 декабря сообщает L'Équipe.

Уточняется, что, по информации источника, клуб из Лиона готов расстаться с 26-летним футболистом за €5 млн. При этом летом нынешнего года возможностью приобретения игрока интересовалась команда «Барселона» и тогда в Лионе» хотели за форварда €25 млн.

При это действующее соглашение футболиста с его нынешним клубом рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, в текущем сезоне Мемфис Депай сыграл в составе клуба в 16 матчах и отметился в них восемью голами и четырьмя результативными передачами.