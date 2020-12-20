Москва, , 14:40 — REGNUM Сборная Чехии по хоккею уверенно обыграла национальную команду Швеции в матче в своём заключительном матче на этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду московской «ЦСКА-Арены» и закончилась победой чешской команды со счетом 4:1.

При этом счет в матче открыла команда Швеции после шайбы Йонатана Берггрена (13-я минута, в большинстве).

Однако на этом хоккейная удача отвернулась от шведской команды и последовавшие за этим голы Радана Ленца (25-я), Матея Блюмеля (36-я), Даниэля Газды (40-я) и Павла Пихи (55-я) принесли победу сборной Чехии.

Отметим, в последнем матче игрового дня на Кубке Первого канала встретятся сборная России и национальная команда Финляндии, матч начнется в 15:30 мск.