Неаполь, Италия, , 13:55 — REGNUM Польский нападающий футбольного неаполитанского клуба «Наполи» Аркадиуш Милик во время зимнего трансферного окна может сменить свой нынешний клуб. Об этом 20 декабря сообщает Tuttosport.

По информации источника, о трансфере 26-летнего футболиста за € 18 млн договорился с командой из «Неаполя» туринский клуб «Ювентус».

При этом ранее стало известно, что игроком интересуются такие клубы, как мадридский «Атлетико», лондонский «Тоттенхэм» и ливерпульский «Эвертон».

Отметим, Аркадиуш Милик пришёл в «Наполи» летом 2016 года за €32 млн и в прошлом сезоне сыграл 26 матчей в составе команды, отметившись в них 11 голами.