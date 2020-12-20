Уотфорд, Великобритания, , 13:53 — REGNUM Футбольный клуб «Уотфорд», выступающий в английском Чемпионшипе (второй по значимости дивизион английского футбола — ред.) принял решение расстаться со своим главным тренером — сербским специалистом Владимиром Ивичем. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба команды.

«Футбольный клуб «Уотфорд» подтверждает уход главного тренера Владимира Ивича», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что вместе со специалистом команду покинут члены его тренерского штаба.

«Команда благодарит Ивича и его команду за их усилия в этом сезоне и желают им успехов в будущем», — отмечается в сообщении.

Отметим, в настоящий момент «Уотфорд» занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.