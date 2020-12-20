Москва, , 13:19 — REGNUM По подозрению в нарушении антидопинговых правил пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике, призер Олимпийских игр Татьяна Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Уточняется, что спортсменка временно отстранена на основании данных из базы московской антидопинговой лаборатории, содержащих результаты проверки допинг-проб спортсменов России с 2012 по 2015 год.

При этом уточняется, что сама Каширина отказалась комментировать данную информацию.

Отметим, 29-летняя Каширина с 2009 по 2019 год выиграла пять золотых и три серебряные медали чемпионатов мира, восемь раз побеждала на чемпионатах Европы, а также стала серебряным призером ОИ 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о смягчении санкций в отношении российского спорта, которые рекомендовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA), вызвало разочарование гендиректора WADA Оливье Ниггли.