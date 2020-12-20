Манчестер, Великобритания, , 12:44 — REGNUM Аргентинский голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может продолжить свою профессиональную карьеру в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом 20 декабря сообщает Daily Express.

Уточняется, что 33-летнего игроком интересуется команда «Интер Майами», одним из совладельцев которой является известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм.

При этом к вратарю также проявляют интерес такие клубы английской Премьер-лиги, как «Лидс» и «Эвертон». Кроме того, сам футболист мог уйти из «МЮ» еще во время прошлого трансфертного окна, так как он не доволен своим нынешним положением в клубе.

Отметим, в текущем сезоне Серхио Ромеро ни разу не вышел на поле в составе «МЮ».