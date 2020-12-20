Сан-Антонио, США, , 12:23 — REGNUM Мексиканский боксер Сауль Альваерс, который ранее одержал верх над британцем Каллумом Смитом и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг, заявил о своей готовности провести третий бой с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Его слова 20 декабря приводит портал Boxing news.

«Я ни от кого не убегаю. Я показал это, просто дерусь с лучшими. Прекрасно ощущаю себя в своей весовой категории и хочу завоевать все пояса, мне неважно, кто будем моим соперником», — заявил он, говоря о возможности проведения нового поединка с Головкиным.

Также Альварес отметил, что он провёл отличную работу перед боем со Смитом, который является великолепным боксером, и потому данный поединок стал из лучших в его карьере.

«Но я пойду дальше, так как считаю себя лучшим в мире», — добавил мексиканец.

Напомним, первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел 16 сентября 2017 года и закончился с ничейным результатом, а спустя год мексиканец победил по решению судей и завоевал принадлежавшие казахскому боксеру титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер») и WBC в весовой категории до 72,6 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сауль Альварес одержал верх над представителем Британии Каллумом Смитом и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг