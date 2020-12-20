Хохфильцен, Австрия, , 12:23 — REGNUM Российский биатлонист Эдуард Латыпов будет выступать в масс-старте у мужчин на этапе Кубка мира (КМ) в Хохфильцене. Об этом 20 декабря сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что входящий в состав запасных сборной России 26-летний спортсмен получил возможность выйти на старт в результате того, что от участия в масс-старте отказался норвежский биатлонист Эрлен Бьентегор.

Также указывается, что помимо Латыпова, в масс-старте от России примут участие Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Отметим, мужской масс-старт на этапе КМ в Хохфильцене пройдет позднее 20 декабря и начнется в 14:00 мск.