Сан-Антонио, США, , 11:33 — REGNUM Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал верх над представителем Британии Каллумом Смитом и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг в поединке, проходившем в Сан-Антонио (США). Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бой продлился все заявленные двенадцать раундов и по его итогам судьи единогласным решением со счетом 119−109, 119−109, 117−111 присудили победу мексиканскому спортсмену.

Отметим, этой победой 30-летний Сауль Альварес вернул пояса чемпиона мира в одной из четырех весовых категорий и данный бой стал его первым поединком со 2 ноября 2019 года, когда он досрочно победил российского боксера Сергея Ковалёва, отобрав у него пояс чемпиона в полутяжёлом весе.

Кроме того, теперь в активе мексиканца 54 победы (36 — нокаутом), одно поражение и две ничьи. Для 30-летний Каллума Смита данная третья защита его титула чемпиона мира WBA стала неудачной и это его первое поражение при 27 победах (19 — нокаутом).