Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM В состав символической сборной России за всю историю ее выступления на молодежных чемпионатах мира вошли нападающие Александр Овечкин и Павел Буре. Состав символической российской сборной 20 декабря обнародован на англоязычной версии сайта североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

Третьим нападающим в тройке российской символической сборной назван Александр Могильный. Кроме него, в состав команды России включены голкипер Евгений Белошейкин, а также защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов.

Второй состав символической сборной РФ таков: голкипер Андрей Василевский, защитники Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, нападающие Владимир Крутов, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Отметим, молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне. Сборная России выступает в группе В, в которой также находятся национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии. Первый матч российская сборная проведет 26 декабря против американцев.