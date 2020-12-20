Лондон, , 11:32 — REGNUM Немецкий защитник футбольного лондонского клуба «Арсенал» Шкодран Мустафи может в январе стать игроком миланской команды «Милан». Об этом 20 декабря сообщает Tuttosport.

Уточняется, что главный наставник «Интера» Антонио Конте рассматривает 28-летнего футболиста в качестве варианта для усиления конкуренции в оборонительной линии команды.

При этом ранее игрок отказался от продления своего контракта с нынешней командой, срок действия которого истекает летом 2021 года.

Отметим, в текущем сезоне Шкодран Мустафи сыграл за «Арсенал» в двух матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.