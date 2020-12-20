Милан, Италия, , 10:57 — REGNUM Нападающий неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Фернандо Льоренте может стать игроком команды «Милан». Об этом 20 декабря сообщает Calciomercato.

Уточняется, что миланский клуб ищет футболиста, который смог бы выходить для замены шведского форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, часто получающего травмы.

Отметим, текущий контракт Фернандо Льоренте с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года, игрок не выходил на поле в нынешнем сезоне чемпионата Италии.