Париж, , 11:21 — REGNUM Футбольный клуб «Пар Сен-Жермен» в результате пандемии испытывает трудности финансового характера и изыскивает возможность дополнительного заработка перед началом переговоров о продлении контракта со своим нападающим Килианом Мбаппе. Об этом 20 декабря сообщает испанское издание AS.

По информации источника, для решения данного вопроса клуб из Парижа собирается продать сразу двух своих игроков: 26-летнего экс-игрока санкт-петербургского клуба «Зенита» — аргентинского форварда Леандро Паредеса и 27-летнего немецкого полузащитника Юлиана Дракслера.

Отметим, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел в составе «ПСЖ» 11 матчей и отметился в них 11 голами и четырьмя результативными передачами.