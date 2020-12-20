Мадрид, , 10:56 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» интересуется возможностью заполучить в свой состав бельгийского полузащитника команды «Лестер» Юри Тилеманса. Об этом 20 декабря сообщает Voetbal24.

При этом отмечается, что ради перехода в мадридскую команду 24-летний футболист отказался переходить в такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Тоттенхэм».

Также указывается, что трансфер футболиста может состояться летом 2021 года, его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, Юри Телеманс играет в составе «Лестера» с января 2019 года и в нынешнем сезоне сыграл за команду в 18 матчах, отметившись в них тремя забитыми голами.