Лас-Вегас, США, 20 декабря 2020, 09:52 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Энтони Петтис победил своего соотечественника Алекса Мороно в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 17. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По результатам поединка, продлившегося все три заявленных раунда, судьи со счетом 29:28, 29:28, 29:28 единогласно отдали победу Петтису.
Отметим, эта победа стала 24-й (18 — досрочно) для 33-летнего Энтони Петтиса при десяти поражениях. Для 30-летнего Алекса Мороно данное поражение стало седьмым при 18 победах (12 — досрочно).