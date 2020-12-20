Монреаль, Канада, , 09:29 — REGNUM Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о смягчении санкций в отношении российского спорта, которые рекомендовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA), вызвало разочарование гендиректора WADA Оливье Ниггли. Об этом глава агентства заявил 20 декабря в интервью газете «Асахи».

"Я очень сожалею, что срок (санкций) был сокращен. Мы хотели направить России более сильный сигнал, однако CAS посчитал, что два года будет достаточно», — заявил Ниггли.

Кроме того, он выразил надежду на то, что такое решение CAS «изменит мышление внутри России» и окажет толчок на российский власти для «правильных» действий.

Также глава WADA подчеркнул, что агентство будет вести сотрудничество с каждой международной спортивной федерацией по спортсменам, в отношении которых идут расследования и разбирательства, «и примет соответствующие решения до начала Олимпиады в Токио».

«Роль WADA заключается в том, чтобы не допустить встречу токийской Олимпиады в атмосфере неясности», — добавил Ниггли.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря комитет спортсменов WADA раскритиковал решение CAS о смягчении санкций в отношении российского спорта.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение о запрете российским спортсменам сроком на два года выступать под флагом своей страны.