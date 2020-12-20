Лас-Вегас, США, 20 декабря 2020, 08:39 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля Жозе Альдо оказался сильнее Марлона Вера из Эквадора в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 17. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам поединка, который продлился все три заявленных раунда, судьи единогласным решением присудили победу бразильцу со счетом 29:28, 29:28, 29:28.
Отметим, эта победа стала для 34-летнего Жозе Альдо 29-й (18 — досрочно) при семи проигранных боях. Для 28-летнего Марона Вера данное поражение стало седьмым при 16 (14 — досрочно) победах и одной ничьей.