Лас-Вегас, США, , 08:26 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Стивен Томпсон одержал верх над своим соотечественником Джеффом Нилом в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 17. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бой продлился все заявленные пять раундов и по его итогам судьи единогласным решением со счетом 50:45, 50:45, 50:45 присудили победу Томпсон.

Отметим, данная победа стала 16-й (8 — досрочно) для 37-летнего Стивена Томпсона при четырех поражениях. Для 30-летнего Джеффа Нила это поражение стало третьим при 13 (10 — досрочно) выигранных поединках.