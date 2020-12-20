Ньюкасл, Великобритания, , 08:25 — REGNUM Футбольный клуб «Ньюксал» и лондонская команда «Фулхэм» сыграли боевую ничью в матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасле и закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Ньюкасла» Мэтт Ритчи, на 42-й минуте отправивший мяч в собственные ворота. Затем на 64-й минуте нападающий Каллум Уилсон удачно реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота хозяев, чем сравнял счет.

При этом на 63-й минуте получил красную карточку и был удален с поля датский защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен, оставивший свой клуб в меньшинстве, однако данное обстоятельство никак не повлияло на исход встречи.

Отметим, по итогам матча «Ньюкасл» набрал 18 очков, что позволяет ему занимать двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У «Фулхэма» 10 очков и семнадцатое место.