Парма, Италия, , 08:25 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» нанес поражение с разгромным счетом команде «Парма» в матче 13-го тура чемпионата Италии. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Эннио Тардини» в Парме и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 0:4.

Голами в составе победителей отличились шведский полузащитник Деян Кулушевски (23-я минута), оформивший в матче дубль португальский форвард Криштиану Роналду (26-я, 48-я) и испанский нападающий Альваро Мората (83-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Ювентуса» стало 27 очков, что позволило команде занять третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Пармы» 12 очков и пятнадцатое место.