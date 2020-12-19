Москва, , 15:51 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» может предложить новые контракты своему нападающему Андрею Ещенко и голкиперу Артему Реброву. Об этом 19 декабря сообщает «Спорт-экспресс».

Андрей Ещенко Дмитрий Пукалик

По информации издания, руководство «красно-белых» предложит 36-летним футболистам новые соглашения сроком на один год. При этом нынешние контракты игроки заканчиваются летом 2021 года.

Отметим, Андрей Ещенко в нынешнем сезоне сыграл в составе «Спартака» в 12 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Артем Ребров выходил на игровое поле только в одной игре Бетсити-Кубка России.