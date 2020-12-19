Амстердам, , 15:28 — REGNUM Защитник футбольного клуба из Роттердама «Фейенорд» Барт Ниувкоп может перейти в Российскую Премьер-лигу. Об этом 19 декабря сообщает Voetbal International.

По данным источника, 24-летним игроком интересуется московская команда «Динамо», также возможностью приобрести футболиста интересуются клубы из Германии, Великобритании, Франции и Турции.

При этом текущий контракт защитника рассчитан до лета 2021 года и согласно ему «Фейенорд» может в одностороннем порядке продлить соглашение с игроком для того, чтобы он не ушел из команды в статусе свободного агента.

Отметим, в текущем сезоне Барт Ниувкоп сыграл за «Фейенорд» в 12 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.