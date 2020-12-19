Москва, , 14:59 — REGNUM Соглашение со своим польским защитником Мацеем Рыбусом продлил московский футбольный клуб «Локомотив». Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что контракт между 31-летним игроком и московской командой автоматически продлен до конца текущего года.

Отметим, Мацей Рыбус вошел в состав «Локомотива» летом 2017 года и сыграл в составе команды в общей сложности 97 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и став с клубом чемпионом России, а также обладателем кубка и суперкубка страны.